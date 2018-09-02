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Kasımpaşa - MKE Ankaragücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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KASIMPAŞA - MKE ANKARAGÜCÜ SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Kasımpaşa - MKE Ankaragücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. haftasında Kasımpaşa ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Kasımpaşa - MKE Ankaragücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:15'da başlayacak Kasımpaşa - MKE Ankaragücü maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. Haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Syam Habıb Ben Youssef, Loret Sadıku, Mahmoud Ahmed Ibrahım Hassan, Dıagne Mbaye, Samuel Emem Eduok, , İlhan Depe, Olıvıer Veıgneau, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

MKE Ankaragücü: Per Johannes Hopf, Erdem Özgenç, Tıago Mıguel Baıa Pınto, İlhan Parlak, Alihan Kubalas, Mostapha El Kabır, Thıevy Guıvane Bıfouma Koulossa, Rıcardo Wıllıam Faty

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Hakem: Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Mehmet Kısal, Suat Arslanboğa

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