Kasımpaşa - MKE Ankaragücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:15'da başlayacak Kasımpaşa - MKE Ankaragücü maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. Haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Syam Habıb Ben Youssef, Loret Sadıku, Mahmoud Ahmed Ibrahım Hassan, Dıagne Mbaye, Samuel Emem Eduok, , İlhan Depe, Olıvıer Veıgneau, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Haberleri İstatistikleri
MKE Ankaragücü: Per Johannes Hopf, Erdem Özgenç, Tıago Mıguel Baıa Pınto, İlhan Parlak, Alihan Kubalas, Mostapha El Kabır, Thıevy Guıvane Bıfouma Koulossa, Rıcardo Wıllıam Faty
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Mehmet Kısal, Suat Arslanboğa
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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