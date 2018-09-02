Hatayspor - Gazişehir Gaziantep FK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:30'da başlayacak Hatayspor - Gazişehir Gaziantep FK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 4. Haftasında Antakya Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Kutluhan Bilgiç yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Antakya Atatürk Stadı
Hatayspor: Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz, Yılmaz Özeren, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Akın Alkan, Sinan Kurumuş, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Wellıngton Brıto Da Sılva, Caner Hüseyin Bağ
Teknik Direktör: Murat Sönmez
Haberleri İstatistikleri
Gazişehir Gaziantep FK: Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, , Rydellromano Poepon, Kossı Prınce Segbefıa, Kubilay Aktaş, Muhammed Enes Durmuş, Gökhan Alsan, Günay Güvenç, Mehmet Erdem Uğurlu, Rıdvan Şimşek
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Kutluhan Bilgiç, Bahtiyar Birinci, Hüsnü Emre Çelimli, Mert Güzenge
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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