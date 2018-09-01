Alanyaspor 1 - Göztepe 0
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. haftasında Alanyaspor ile Göztepe Alanya Oba Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Alanyaspor 1-0 kazandı.
Alanyaspor: Ufuk Ceylan, Fabrice N'sakala, Giorgos Tzavellas, Baiano, Merih Demiral, Giannis Maniatis (84' Taha Yalçıner), Djalma Campos, Ceyhun Gülselam (64' Efecan Karaca), Lucas Villafanez, Isaac Sackey, Bobo (59' Papiss Cisse)
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
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Göztepe: Beto, Lamine Gassama, Wallace Reis, Cristian Titi, Adama Traore, Yasin Öztekin, Celso Borges, Tayfur Bingöl (62' Cameron Jerome), Andre Poko (84' Axel N'gando), Halil Akbunar, Deniz Kadah (77' Andre Castro)
Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen, Tugay Kaan Numanoğlu
Gol: DK 71: Giannis Maniatis (Alanyaspor)
Sarı Kartlar: DK 18: Celso Borges (Göztepe), DK 55: Isaac Sackey (Alanyaspor), DK 59: Lucas Villafanez (Alanyaspor), DK 90: Cristian Titi (Göztepe)
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