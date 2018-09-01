Trabzonspor 4 - Galatasaray 0
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Trabzonspor 4-0 kazandı.
Trabzonspor: Onur Kıvrak, Joao Pereira, Mustafa Akbaş, Filip Novak, Majid Hosseini, Jose Sosa, Olcay Şahan (78' Vahid Amiri), Anthony Nwakaeme, Ogenyi Onazi (74' Juraj Kucka), Yusuf Yazıcı, Hugo Rodallega (86' Caleb Ekuban)
Teknik Direktör: Ünal Karaman
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Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano Filho, Yuto Nagatomo, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Fernando Reges, Younes Belhanda, Sinan Gümüş (46' Badou Ndiaye), Emre Akbaba (80' Sofiane Feghouli), Henry Onyekuru (81' Garry Rodrigues), Eren Derdiyok
Teknik Direktör: Fatih Terim
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Alper Ulusoy
Goller: DK 3: Ogenyi Onazi (Trabzonspor), DK 25: Anthony Nwakaeme (Trabzonspor), DK 45: Anthony Nwakaeme (Trabzonspor), DK 90: Caleb Ekuban (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: DK 33: Filip Novak (Trabzonspor), DK 42: Mariano Filho (Galatasaray), DK 87: Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)
Kırmızı Kart: DK 30: Younes Belhanda (Galatasaray)
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