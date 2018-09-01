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Altay 2 - Adanaspor 2
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ALTAY 2 - ADANASPOR 2

Altay 2 - Adanaspor 2

Spor Toto 1'nci Lig 4. haftasında Altay ile Adanaspor İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Altay 2 - Adanaspor 2

Spor Toto 1'nci Lig 4. haftasında Altay ile Adanaspor İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Altay: Emre Koyuncu, Gençer Cansev, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya, Pedro Eugenio (86' Hüsamettin Yener), Ferhat Çulcuoğlu, Yasin Palaz, Metin Yüksel (75' Atakan Rıdvan Çankaya), Adnan Aganovic (86' İbrahim Akın), Marco Paixao, Leandro Kappel

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Adanaspor: Goran Karacic, Onur Akbay, Digao, Emre Can Coşkun, Özkan Taştemur, Abdulkadir Özdemir (73' Andaç Güleryüz), Hakan Barış, Gökhan Sazdağı (81' Doğanay Kılıç), Robert Feczesin (46' Renan Foguinho), Claudiu Bumba, Eren Keleş

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Hakem: Burak Şeker, Mehmet Ali Akkor, Gökhan Barcın, Yasin Kol

Goller: DK 3: Eren Keleş (Adanaspor), DK 48: Marco Paixao (Altay), DK 50: Pedro Eugenio (Altay), DK 82: Hakan Barış (Adanaspor)

Sarı Kartlar: DK 31: Robert Feczesin (Adanaspor), DK 37: Hakan Barış (Adanaspor), DK 45: Adnan Aganovic (Altay), DK 84: Ferhat Çulcuoğlu (Altay)

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