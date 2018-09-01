Berat Aydoğdu: Yeniden yapılandırma beni heyecanlandırdı

Gençlerbirliği altyapısında birlikte büyüyen çocukların oluşturduğu Hacettepe, 2’nci ligde ilk maçında taraftarlarına “merhaba” dedi.
Takımın 24 yaşındaki en tecrübeli oyuncusu olarak kaptanlık görevini üstlenen Berat Aydoğdu, karşılaşma sonrası Klasspor’un sorularını yanıtladı.
Altyapıda yıllarca birlikte çalıştıkları, önemli işler yapmış Veyis Kamber ile başladıkları için heyecanlı olduğunu söyleyen Berat Aydoğdu “Sözleşmem bitmesine rağmen burayı tercih ettim. Yeniden yapılanma beni de heyecanlandırdı. Sezona erken başladık ve çok hazırlık maçı oynadık. Hepsinde de güzel mesajlar vermiştik. Bugün de maça iyi başladık. İzleyenlere iyi sinyaller verdiğimizi düşünüyorum. Böyle bir ekiple birlikte mücadele ettiğim için gurur duyuyorum” dedi.
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