Veyis Kanber: Amacımız maç kazanmak değil, oyuncu kazanmak

Tamamen altyapıdan oluşan bir takım ile bu sezon TFF 2’nci Lig Beyaz grupta mücadele edecek olan Hacettepe, Ostim Stadında oynadığı ilk karşılaşmada rakibi Utaş Uşakspor ile golsüz berabere kaldı.

Karşılaşmanın özellikle ilk yarısı ile son dakikalarında etkili bir futbol oynayan menekşe morlar, son dakikalarda yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince karşılaşmadan 1 puan ile ayrılmak zorunda kaldı.

Karşılaşma sonrası Klasspor’a takımın durumunu ve maçın değerlendirmesi yapan teknik direktör Veyis Kanber, önümüzdeki haftalar için umutlu konuştu.

Gençlerbirliği Altyapısında tüm hocaların hayalini kurduğu bir takımı yönetmenin kendinin uygun görülmesinden mutluluk duyduğunu belirten Veyis Kanber “Bu takımda emeği olan tüm hoca arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnanılmaz keyifli bir takım kurduk. Özellikle ilk yarı etkili oynadık, oyuncularım büyük bir özgüven ve fedakarlıkla oynadılar. Çocukların büyük kısmı ilk defa profesyonel oldu. Kendilerinden 7-8 yaş büyük abilerine karşı mücadele ettiler. Hepsiyle gurur duyuyorum. Bu takımın amacı başta Gençlerbirliği olmak üzere Türk futboluna futbolcu kazandırmak. Gençlerbirliği’nin kalitesini, kültürünü ülkeye daha iyi tanıtmak için yola çıktık. Kenarda bekleyen oyuncularımız da hazırlar. Oyuncularım kulübümüzü en iyi temsil edecek.” dedi.

AMACIMIZ MAÇ KAZANMAK DEĞİL OYUNCU KAZANMAK

Takımda hiç tecrübeli oyuncu kalmaması nedeni ile saha içi organizasyonlarda problem yaşandığı iddialarına da cevap veren Kanber “Benzer eleştirileri birçok kişi yaptı. Takıma getireceğimiz bir tecrübeli oyuncu, bir gencin önünü kapatacak. Bizim amacımız maç kazanmak değil, oyuncu kazanmak. Bu gençler çok kıymetli. Bu çocuklar ceplerinde dolmuş, otobüs parası olmadan gelip gittiler. Hiçbirinin önüne dışardan birini getirip koymayı düşünmedim, oynaya oynaya tecrübe kazanacaklar. Hepsi ile gurur duydum. 2-3 maç sonra bunu kimse de söylemeyecek.”

GENÇLERBİRLİĞİ TEKNİK DİREKTÖRÜ ERKAN SÖZERİ İLE İLİŞKİLERİMİZ HİÇ OLMADIĞI KADAR ÜST SEVİYEDE…

Altyapı ve Hacettepe ile Erkan Sözeri’nin ilişkilerinin en üst seviyede olduğunu söyleyen Kanber, Serdarcan ve İlker’i Gençlerbirliği’nde kenarda kalmayıp maç eksikliği yaşamaması için Hacettepe’ye getirdiklerini belirtti. Devre arasında birçok oyuncuyu Gençlerbirliği’ne hazır hale getireceklerini belirten Mert ve Berat’ın performansından çok mutlu olduklarını söyledi.