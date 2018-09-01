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Elazığspor 1 - Balıkesirspor Baltok 2
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ELAZIĞSPOR 1 - BALIKESİRSPOR BALTOK 2

Elazığspor 1 - Balıkesirspor Baltok 2

Spor Toto 1'nci Lig 4. haftasında Elazığspor ile Balıkesirspor Baltok Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Balıkesirspor Baltok 2-1 kazandı.

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Elazığspor 1 - Balıkesirspor Baltok 2

Spor Toto 1'nci Lig 4. haftasında Elazığspor ile Balıkesirspor Baltok Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Balıkesirspor Baltok 2-1 kazandı.

Elazığspor: Soner Şahin, Serkan Kurtuluş (29' Kadir Taşoğlu), Adem Alkaşi, Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Elmar Bjarnason, Orhan Şam, Kadir Bekmezci (67' Eren Çinkılınç), Andreas Tatos, Moussa Bagayoko (75' Idrissa Diarra), Ahmet Aras

Teknik Direktör: Orhan Kaynak

Balıkesirspor Baltok: Andrija Vukovic, Bülent Cevahir, Cüneyt Köz, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Nizamettin Çalışkan, Cumali Bişi (86' Tomislav Glumac), Foxi Kethevoama, Sedat Şahintürk, Abdulkadir Özgen, Mahatma Otoo (46' Mehmet Boztepe)

Teknik Direktör: Giray Bulak

Hakem: Hakan Ceylan, Habip Tiryaki, Bersan Duran, Kadir Sağlam

Goller: DK 44: Kadir Taşoğlu (Elazığspor), DK 54: Mehmet Boztepe (Balıkesirspor Baltok), DK 63: Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor Baltok)

Sarı Kartlar: DK 31: Bülent Cevahir (Balıkesirspor Baltok), DK 55: Andreas Tatos (Elazığspor), DK 67: Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor Baltok), DK 88: Kadir Taşoğlu (Elazığspor), DK 90: Elmar Bjarnason (Elazığspor)

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