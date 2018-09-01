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Fenerbahçe 2 - Kayserispor 3
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FENERBAHÇE 2 - KAYSERİSPOR 3

Fenerbahçe 2 - Kayserispor 3

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor Fb Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Kayserispor 3-2 kazandı.

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Fenerbahçe 2 - Kayserispor 3

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor Fb Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kayserispor 3-2 kazandı.

Fenerbahçe: Harun Tekin, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici (67' Michael Frey), Diego Reyes (74' Mehmet Topal), Elif Elmas, Mathieu Valbuena (74' Roberto Soldado), Andre Ayew, Islam Slimani

Teknik Direktör:

Kayserispor: Silviu Lung, Jean-armel Kana-biyik, Cristian Sapunaru, Atila Turan, Tiago Lopes, Tjaronn Chery (90' Artem Kravets), Rajko Rotman, Deniz Türüç (72' Şamil Cinaz), Bilal Başacıkoğlu, Bernard Mensah (85' Levent Gülen), Umut Bulut

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Hakem: Ümit Öztürk, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir, Mustafa Öğretmenoğlu

Goller: DK 13: Andre Ayew (Fenerbahçe), DK 52: Bernard Mensah (Kayserispor), DK 57: Islam Slimani (Fenerbahçe), DK 61: Martin Skrtel (Kayserispor), DK 69: Tjaronn Chery (Kayserispor)

Sarı Kartlar: DK 11: Bilal Başacıkoğlu (Kayserispor), DK 14: Andre Ayew (Fenerbahçe), DK 18: Islam Slimani (Fenerbahçe), DK 38: Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), DK 51: Elif Elmas (Fenerbahçe), DK 65: Umut Bulut (Kayserispor)

Kırmızı Kart: DK 82: Şamil Cinaz (Kayserispor)

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