Eskişehirspor 2 - K Karabükspor 0
Spor Toto 1'nci Lig 4. haftasında Eskişehirspor ile K Karabükspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Eskişehirspor 2-0 kazandı.
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Semih Güler, Bedirhan Altunbaş, Mevlüt Çelik, İsmail Oykun, Mehmet Feyzi Yıldırım (73' Alperen Kocabaş), Furgan Polat (79' Utku Kızılkaya), Talha Erdoğan (90' Tolga Yakut), Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Fuat Çapa
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K Karabükspor: Ferhat Yılmaz, Andrey Bliznichenko (59' Ali Kemal Yılmaz), Can Sıkılmaz, Abdullah Sezgin, Fatih Tultak, Batuhan Kurt, Ahmet Karadayı, Cihan Aydın, Berk Kervankıran, Yusuf Akbulut, Melih Berat Arslan (62' Arif Bostancı)
Teknik Direktör: Fikret Yılmaz
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Hakem: Özgüç Türkalp, Engin Erdem, Oğuz Terzi, Yiğit Arslan
Goller: DK 14: Talha Erdoğan (Eskişehirspor), DK 29: Berk Kervankıran (Eskişehirspor)
Sarı Kartlar: DK 45: Andrey Bliznichenko (K Karabükspor), DK 75: Arif Bostancı (K Karabükspor)
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