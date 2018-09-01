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Akhisar Bel. 1 - Demir Grup Sivasspor 1
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AKHİSAR BEL. 1 - DEMİR GRUP SİVASSPOR 1

Akhisar Bel. 1 - Demir Grup Sivasspor 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. haftasında Akhisar Bel. ile Demir Grup Sivasspor Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Akhisar Bel. 1 - Demir Grup Sivasspor 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. haftasında Akhisar Bel. ile Demir Grup Sivasspor Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Akhisar Bel.: Fatih Öztürk, Kadir Keleş, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Aykut Çeviker (63' Onurcan Güler), Abdoul Sissoko (80' Bilal Kısa), Josue (80' Onur Ayık), Güray Vural, Adrien Regattin, Eray Ataseven, Elvis Manu

Teknik Direktör: Safet Susiç

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Carl Medjani, David Braz, Ziya Erdal, Douglas, Hakan Arslan, Sergiy Rybalka (90' Mattias Bjarsmyr), Emre Kılınç (57' Erdoğan Yeşilyurt), Uğur Çiftçi, Robinho, Arouna Kone (88' Paul Papp)

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Hakem: Bahattin Şimşek, Samet Çiçek, İbrahim Bozbey, Abdulkadir Bitigen

Goller: DK 46: Arouna Kone (Demir Grup Sivasspor), DK 82: Adrien Regattin (Akhisar Bel.)

Sarı Kartlar: DK 5: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), DK 78: Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor), DK 79: Onurcan Güler (Akhisar Bel.), DK 90: Paul Papp (Demir Grup Sivasspor)

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