Altay - Adanaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 21:45'da başlayacak Altay - Adanaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 4. Haftasında İzmir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Burak Şeker yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: İzmir Atatürk
Altay: Gençer Cansev, , Metin Yüksel, , Ferhat Çulcuoğlu, Yasin Palaz, , Leandro Deyrınıo Kappel, Emre Koyuncu, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya
Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı
Haberleri İstatistikleri
Adanaspor: Hakan Barış, , Goran Karacıc, Onur Akbay, Rodrıgo Longo Freıtas, , Özkan Taştemur, Gökhan Sazdağı, Abdulkadir Özdemir, Emre Can Coşkun
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Burak Şeker, Mehmet Ali Akkor, Gökhan Barcın, Yasin Kol
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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