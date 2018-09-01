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Altay - Adanaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ALTAY - ADANASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Altay - Adanaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Spor Toto 1'nci Lig 4. haftasında Altay ile Adanaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Altay - Adanaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 21:45'da başlayacak Altay - Adanaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 4. Haftasında İzmir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Burak Şeker yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: İzmir Atatürk

Altay: Gençer Cansev, , Metin Yüksel, , Ferhat Çulcuoğlu, Yasin Palaz, , Leandro Deyrınıo Kappel, Emre Koyuncu, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Adanaspor: Hakan Barış, , Goran Karacıc, Onur Akbay, Rodrıgo Longo Freıtas, , Özkan Taştemur, Gökhan Sazdağı, Abdulkadir Özdemir, Emre Can Coşkun

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Hakem: Burak Şeker, Mehmet Ali Akkor, Gökhan Barcın, Yasin Kol

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