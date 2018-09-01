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Trabzonspor - Galatasaray maç kadroları belli oldu...
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TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Trabzonspor - Galatasaray maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Trabzonspor - Galatasaray maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 21:45'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat:

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, , Hugo Rodallega Martınez, Jose Ernesto Sosa, Olcay Şahan, Ogenyı Eddy Onazı, Mustafa Akbaş, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Fılıp Novak, Yusuf Yazıcı

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Galatasaray: Ahmet Yılmaz Çalık, Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Maıcon Pereıra Roque, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Emre Akbaba, , Fernando Francısco Reges, Yuto Nagatomo

Teknik Direktör: Fatih Terim

Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Alper Ulusoy

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