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Alanyaspor - Göztepe maç kadroları belli oldu...
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ALANYASPOR - GÖZTEPE MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Alanyaspor - Göztepe maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. haftasında Alanyaspor ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Alanyaspor - Göztepe maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. haftasında Alanyaspor ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 21:45'da Alanya Oba Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Alanya Oba Stadı

Alanyaspor: Isaac Sackey, , Ceyhun Gülselam, Ioannıs Manıatıs, Deyvıson Rogerıo Da Sılva, , Lucas Martın Vıllafanez, Mayele Fabrice Nsakala, Djalma Braune Manuel Abel Campos, Georgıos Tzavellas, Ufuk Ceylan

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Göztepe: Chrıstıan Chagas Tarouco, Adama Traore, , Halil Akbunar, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Andre Bıyogo Poko, Lamine Gassama, Yasin Öztekin, Wallace Reıs Da Sılva, Deniz Kadah, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen, Tugay Kaan Numanoğlu

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