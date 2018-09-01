Alanyaspor - Göztepe maç kadroları belli oldu...Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. haftasında Alanyaspor ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 21:45'da Alanya Oba Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Alanya Oba Stadı
Alanyaspor: Isaac Sackey, , Ceyhun Gülselam, Ioannıs Manıatıs, Deyvıson Rogerıo Da Sılva, , Lucas Martın Vıllafanez, Mayele Fabrice Nsakala, Djalma Braune Manuel Abel Campos, Georgıos Tzavellas, Ufuk Ceylan
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
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Göztepe: Chrıstıan Chagas Tarouco, Adama Traore, , Halil Akbunar, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Andre Bıyogo Poko, Lamine Gassama, Yasin Öztekin, Wallace Reıs Da Sılva, Deniz Kadah, Tayfur Bingöl
Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş
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Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen, Tugay Kaan Numanoğlu
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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