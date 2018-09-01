Fenerbahçe - Kayserispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:15'da başlayacak Fenerbahçe - Kayserispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. Haftasında Fb Şükrü Saracoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Fb Şükrü Saracoğlu
Fenerbahçe: Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Şener Özbayraklı, , , Mathieu Valbuena, , Roman Neustaedter, Harun Tekin, Martın Skrtel, Eljıf Elmas
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Kayserispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Rajko Rotman, , Umut Bulut, Deniz Türüç, , Crıstıan-ıonut Sapunaru, Sılvıu Lung, Bernard Mensah, Jean Armel Kana Bıyık, Atila Turan
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ümit Öztürk, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir, Mustafa Öğretmenoğlu
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