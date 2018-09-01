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Fenerbahçe - Kayserispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Fenerbahçe - Kayserispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Fenerbahçe - Kayserispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:15'da başlayacak Fenerbahçe - Kayserispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. Haftasında Fb Şükrü Saracoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Fb Şükrü Saracoğlu

Fenerbahçe: Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Şener Özbayraklı, , , Mathieu Valbuena, , Roman Neustaedter, Harun Tekin, Martın Skrtel, Eljıf Elmas

Teknik Direktör:

Kayserispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Rajko Rotman, , Umut Bulut, Deniz Türüç, , Crıstıan-ıonut Sapunaru, Sılvıu Lung, Bernard Mensah, Jean Armel Kana Bıyık, Atila Turan

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Hakem: Ümit Öztürk, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir, Mustafa Öğretmenoğlu

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