Ümraniyespor 2 - Giresunspor 0
Spor Toto 1'nci Lig 4. haftasında Ümraniyespor ile Giresunspor Ümraniye Bld. İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Ümraniyespor 2-0 kazandı.
Ümraniyespor: Burak Öğür, Merthan Açıl, Oğuz Ceylan, Mücahit Albayrak, Aaron Appindangoye, Boubacar Diabang, Recep Aydın (85' Atabey Çiçek), Andreas Vasilogiannis (64' Bulut Kaya), Muhammed Gönülaçar, Emircan Altıntaş, Leandrinho (90' Bahadır Taşdelen)
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
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Giresunspor: Anıl Atağ, Uğur Arslan Kuru, Aykut Demir, Hüsamettin Tut, Emre Uğur Uruç (34' William Sery), Abiola Dauda, Muhammet Reis (57' Ozan Can Kökcü), Guy Landel, Adama Ba, Kürşad Sürmeli, Ibrahim Sangare
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Erkan Engin, Gökhan Memişoğlu, Furkan Ürün, Alper Çetin
Goller: DK 24: Recep Aydın (Ümraniyespor), DK 40: Andreas Vasilogiannis (Ümraniyespor)
Sarı Kartlar: DK 45: Aykut Demir (Giresunspor), DK 53: Oğuz Ceylan (Ümraniyespor), DK 75: Ozan Can Kökcü (Giresunspor)
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