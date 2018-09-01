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Elazığspor - Balıkesirspor Baltok maç kadroları belli oldu...
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ELAZIĞSPOR - BALIKESİRSPOR BALTOK MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Elazığspor - Balıkesirspor Baltok maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 4. haftasında Elazığspor ile Balıkesirspor Baltok arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Elazığspor - Balıkesirspor Baltok maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 4. haftasında Elazığspor ile Balıkesirspor Baltok arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:30'da Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Hakan Ceylan yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Elazığ Atatürk

Elazığspor: Orhan Şam, Soner Şahin, Fatih Serkan Kurtuluş, Theodor Elmar Bjarnason, Kadir Bekmezci, Ahmet Aras, Andreas Tatos, Adem Alkaşi, , Mehmet Yiğit, Emre Öztürk

Teknik Direktör: Orhan Kaynak

Balıkesirspor Baltok: Andrıja Vukovıc, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Abdulkadir Özgen, Foxı Kethevoama, Sedat Şahintürk, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Mahatma Osumanu Otoo, Bülent Cevahir, Cumali Bişi

Teknik Direktör: Giray Bulak

Hakem: Hakan Ceylan, Habip Tiryaki, Bersan Duran, Kadir Sağlam

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