Elazığspor - Balıkesirspor Baltok maç kadroları belli oldu...Spor Toto 1'nci Lig 4. haftasında Elazığspor ile Balıkesirspor Baltok arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:30'da Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Hakan Ceylan yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Elazığ Atatürk
Elazığspor: Orhan Şam, Soner Şahin, Fatih Serkan Kurtuluş, Theodor Elmar Bjarnason, Kadir Bekmezci, Ahmet Aras, Andreas Tatos, Adem Alkaşi, , Mehmet Yiğit, Emre Öztürk
Teknik Direktör: Orhan Kaynak
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Balıkesirspor Baltok: Andrıja Vukovıc, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Abdulkadir Özgen, Foxı Kethevoama, Sedat Şahintürk, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Mahatma Osumanu Otoo, Bülent Cevahir, Cumali Bişi
Teknik Direktör: Giray Bulak
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Hakem: Hakan Ceylan, Habip Tiryaki, Bersan Duran, Kadir Sağlam
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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