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Eskişehirspor - K Karabükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ESKİŞEHİRSPOR - K KARABÜKSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Eskişehirspor - K Karabükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Spor Toto 1'nci Lig 4. haftasında Eskişehirspor ile K Karabükspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Eskişehirspor - K Karabükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:15'da başlayacak Eskişehirspor - K Karabükspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 4. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Özgüç Türkalp yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Eskişehirspor: Semih Güler, Ekrem Kılıçarslan, Bedirhan Altunbaş, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, İbrahim Halil Öner, , Talha Erdoğan, Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Fuat Çapa

K Karabükspor: Ahmet Karadayı, , , , Can Sıkılmaz, Yusuf Akbulut, Andrıı Blıznıchenko, Batuhan Kurt

Teknik Direktör: Fikret Yılmaz

Hakem: Özgüç Türkalp, Engin Erdem, Oğuz Terzi, Yiğit Arslan

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