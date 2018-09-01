İşte Akhisar Bel. - Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'ler
Bugün 19:15'da başlayacak Akhisar Bel. - Demir Grup Sivasspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. Haftasında Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bahattin Şimşek yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Spor Toto Akhisar Stadyumu
Akhisar Bel.: Josue Fılıpe Soares Pesqueıra, Aykut Çeviker, Eray Ataseven, Güray Vural, Abdou Lwahıd Sıssoko, Mustafa Yumlu, Elvıs Kofı Okyere Wıafe Manu, Adrıen Danıel Karoly Regattın, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Fatih Öztürk
Teknik Direktör: Safet Susiç
Haberleri İstatistikleri
Demir Grup Sivasspor: Uğur Çiftçi, Ali Şaşal Vural, Arouna Kone, Carl Medjanı, Robson De Souza, , Serhıy Rybalka, Hakan Arslan, , Emre Kılınç, Ziya Erdal
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bahattin Şimşek, Samet Çiçek, İbrahim Bozbey, Abdulkadir Bitigen
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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