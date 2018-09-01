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İşte Akhisar Bel. - Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE AKHİSAR BEL. - DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Akhisar Bel. - Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'ler

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. haftasında Akhisar Bel. ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Akhisar Bel. - Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:15'da başlayacak Akhisar Bel. - Demir Grup Sivasspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. Haftasında Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bahattin Şimşek yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Spor Toto Akhisar Stadyumu

Akhisar Bel.: Josue Fılıpe Soares Pesqueıra, Aykut Çeviker, Eray Ataseven, Güray Vural, Abdou Lwahıd Sıssoko, Mustafa Yumlu, Elvıs Kofı Okyere Wıafe Manu, Adrıen Danıel Karoly Regattın, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Fatih Öztürk

Teknik Direktör: Safet Susiç

Demir Grup Sivasspor: Uğur Çiftçi, Ali Şaşal Vural, Arouna Kone, Carl Medjanı, Robson De Souza, , Serhıy Rybalka, Hakan Arslan, , Emre Kılınç, Ziya Erdal

Teknik Direktör:

Hakem: Bahattin Şimşek, Samet Çiçek, İbrahim Bozbey, Abdulkadir Bitigen

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