Ümraniyespor - Giresunspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 17:00'da başlayacak Ümraniyespor - Giresunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 4. Haftasında Ümraniye Bld. İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı Erkan Engin yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ümraniye Bld. İlçe
Ümraniyespor: Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, Andreas Vasılogıannıs, Leandro Barrıos Rıta Dos Martıres, Emircan Altıntaş, Oğuz Ceylan, Recep Aydın, Merthan Açıl, Burak Öğür, Mucahit Albayrak, Muhammed Gönülaçar, Boubacar Dıalıba Dıabang
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Haberleri İstatistikleri
Giresunspor: Aykut Demir, Guy Lucıen Mıchel Landel, Uğur Arslan Kuru, , Muhammet Reis, , Emre Uğur Uruç, Anıl Atağ, Ba Adama, Hüsamettin Tut
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Erkan Engin, Gökhan Memişoğlu, Furkan Ürün, Alper Çetin
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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