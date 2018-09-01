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Ümraniyespor - Giresunspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ÜMRANİYESPOR - GİRESUNSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Ümraniyespor - Giresunspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Spor Toto 1'nci Lig 4. haftasında Ümraniyespor ile Giresunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Ümraniyespor - Giresunspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 17:00'da başlayacak Ümraniyespor - Giresunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 4. Haftasında Ümraniye Bld. İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı Erkan Engin yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ümraniye Bld. İlçe

Ümraniyespor: Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, Andreas Vasılogıannıs, Leandro Barrıos Rıta Dos Martıres, Emircan Altıntaş, Oğuz Ceylan, Recep Aydın, Merthan Açıl, Burak Öğür, Mucahit Albayrak, Muhammed Gönülaçar, Boubacar Dıalıba Dıabang

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Giresunspor: Aykut Demir, Guy Lucıen Mıchel Landel, Uğur Arslan Kuru, , Muhammet Reis, , Emre Uğur Uruç, Anıl Atağ, Ba Adama, Hüsamettin Tut

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Hakem: Erkan Engin, Gökhan Memişoğlu, Furkan Ürün, Alper Çetin

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