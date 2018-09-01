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İsmail Kartal transferleri değerlendirdi...
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İSMAİL KARTAL TRANSFERLERİ DEĞERLENDİRDİ...

İsmail Kartal transferleri değerlendirdi...

Transfer sezonunun sona ermesi ile birlikte kadro yapılanmamızı değerlendiren Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Güçlü ve yarışmacı bir takım kurduk” dedi.

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Transfer sezonunun sona ermesi ile birlikte kadro yapılanmamızı değerlendiren Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Güçlü ve yarışmacı bir takım kurduk” dedi.

Yeni sezona Erzurum’da yaptığımız iki etaplı kamp dönemi ile hazırlandığımızı hatırlatan  İsmail Kartal, “Her iki kamp süresince oyuncularımın performanslarını objektif bir şekilde değerlendirdik. Her ligin seviyesi birbirinden farklıdır. Bu anlamda oyun sistemimize uyan ve Süper Lig seviyesine ulaşan bazı oyuncularımızın bizimle devam etmesine olanak sağladık, bazı oyuncularımızla da yollarımızı ayırdık. Geçtiğimiz sezondan bu güne bizimle birlikte çalışan ve takımımıza katkı yapan birkaç oyuncumuzla profesyonellik gereği yollarımızı ayırdık. Kimin kimde hakkı var bunun takdirini Allah’a bırakıyorum, Allah herkesin gönlüne göre versin. Onların üzerinde hakkım varsa ben hakkımı helal ediyor ve bundan sonraki futbol kariyerlerinde hepsine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal’ın açıklamaları şöyle:

Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızı ve aramızdan ayrılan oyuncuları belirlerken oyun sistemimize uygunluklarını, Süper Lig seviyesini ve kulübümüzün mali yapısını göz önünde bulundurarak değerlendirdik.

Tüm çalışmalarımızı planlarken Ankaragücü camiasına yakışır sonuçlar elde etmek ve camiamızın beklentilerine cevap verebilecek bir kadro oluşumu gerçekleştirmeyi hedefledik. Gelinen noktada planlanan kadroyu oluşturduğumuzu söyleyebilirim.

Taraftarlarımız bizlere güvensinler ve bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada bizleri sabırla, coşkuyla ve inançla desteklemeye devam etsinler. Onların beklentilerine cevap verebilecek sonuçlar elde etmek için ben, teknik ekibim ve futbolcularımız daha çok çalışarak, daha büyük başarılar elde edip, daha büyük hedeflere ulaşacağız.
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Usta
1 Eylül 201818:36
İsmail Hocam sen varsan sorun yok demektir hakikaten buligin en baba kadrolarindan birini kurduk kida zamanda takim olabilirsek ben iddali konusuyorum turkiye kkupasi yada lig derecesine gore avrupa kupalarindan birine oynariz cunku sen ve ekibin bunu basarack guctesiniz birde buna muhtesem Ankaragucu taraftarini eklersek gelrcek guzel gunler diyebiliriz
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