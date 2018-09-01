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İstanbulspor'da 5 transfer
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İSTANBULSPOR'DA 5 TRANSFER

İstanbulspor'da 5 transfer

Spor Toto 1. Lig takımlarından İstanbulspor, Murat Duruer, Halil İbrahim Sönmez, Şiyar Kepir, Arif Morkaya ve Jerry Akaminko'yu kadrosuna kattı.

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Spor Toto 1. Lig takımlarından İstanbulspor, Murat Duruer, Halil İbrahim Sönmez, Şiyar Kepir, Arif Morkaya ve Jerry Akaminko'yu kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, savunmada görev yapan Akaminko ile Şiyar Kepir, orta saha oyuncuları Murat Duruer ve Arif Morkaya ile forvet oyuncusu Halil İbrahim Sönmez ile anlaşmaya varıldı.

İstanbul temsilcisi, ayrıca Halil Çolak ile sözleşme yeniledi.

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