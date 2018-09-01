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Futbolda birinci transfer dönemi sona erdi
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FUTBOLDA BİRİNCİ TRANSFER DÖNEMİ SONA ERDİ

Futbolda birinci transfer dönemi sona erdi

Futbolda 2018-2019 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi resmen tamamlandı.

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Futbolda 2018-2019 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi resmen tamamlandı.

9 Haziran'da başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, bu gece yarısı itibarıyla sona erdi.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2019'da başlayıp, 31 Ocak'ta tamamlanacak.

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