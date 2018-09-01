Ankaragücü, Kasımpaşa'ya konuk oluyor...

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Ankaragücü, yarın Kasımpaşa'ya konuk edecek. Ligde geride kalan 3 haftada 9 puan toplayan Kasımpaşa, averajla lider Galatasaray'ın ardında ikinci sırada yer alırken 4 puan toplayan MKE Ankaragücü ise averajla 8. sırada bulunuyor.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligin ilk 3 haftasında sırasıyla Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'u mağlup eden lacivert-beyazlılar, MKE Ankaragücü karşısında da sahadan 3 puanla ayrılarak yoluna namağlup devam etmeyi hedefliyor.

Bu sezon yükseldiği Süper Lig'in ilk haftasında son şampiyon Galatasaray'a mağlup olmasına karşın, diğer 2 müsabakada Aytemiz Alanyaspor'u yenip, Trabzonspor ile de berabere kalan MKE Ankaragücü ise deplasmandan iyi bir skorla ayrılmaya çalışacak.