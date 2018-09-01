Afjet Afyonspor-Boluspor maçını ardından

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Boluspor'a 1-0 yenilen Afjet Afyonspor’un teknik sorumlusu Sebahattin Akgül, pozisyona girmekte sıkıntı çektiklerini söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Akgül, teknik direktörlerin mağlup olduktan sonra konuşmayı tercih etmediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Takımımız canla başla sonuna kadar çalıştı. Karşıdaki takım da gerçekten güçlüydü. Dolayısıyla Boluspor bu işi diğer birkaç ekiple birlikte götürebilir. Boş takım değil. Eğer biz bir gol atsaydık, beraberliği yakaladıktan sonra galibiyeti bile bulabilirdik. Ama iç sahada gol yediğimiz zaman takım demoralize oluyor. Pozisyona giremiyoruz. Yapılacak bir şey yok. Bundan sonraki maçlarda daha temkinli ve Afjet Afyonspor'a yakışır futbol oynamamız gerekir."

- Sait Karafırtınalar: "Deplasmanda oynanması gerektiği gibi oynadık"

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise ligde oynadıkları 4 maçı da kazandıklarını, bunun bekledikleri bir durum olmadığını ifade etti.

Deplasmanda 1-0 kazanmanın kolay olmadığını aktaran Karafırtınalar, "Oynadığımız futbol bizi buraya getirdi. Golü bulduk, 2 ve 3'ü de atabilirdik. Ama son anlarda berabere de kalarak çok üzüleceğimiz bir sonuçla da gidebilirdik. Deplasmanda oynanması gerektiği gibi oynadık. Oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.