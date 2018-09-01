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Osmanlıspor'da son dakika transferi
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OSMANLISPOR'DA SON DAKİKA TRANSFERİ

Osmanlıspor'da son dakika transferi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, son olarak Adanaspor'da forma giyen Magaye Gueye'yi transfer etti.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, son olarak Adanaspor'da forma giyen Magaye Gueye'yi transfer etti.

Başkent temsilcisi, forvet hattını Gueye ile güçlendirdi. Mor-sarılı ekip, 28 yaşındaki Senegalli golcü Gueye ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Gueye, geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de Adanaspor'la çıktığı 24 maçta 9 gol attı.

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