Akçay: Golü bir türlü bulamadık

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında oynanan başkent derbisinde Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay iyi oynamalarına rağmen golü bir türlü bulamadıklarını dile getirdi.

Maçın başından sonuna kadar üstün oynadıklarını söyleyen Akçay, şunları kaydetti:

"Kazanmak istediğimiz bir maçtı, kazanabilirdik. Oyun üstünlüğü baştan sona bizdeydi ama üstün olana puan vermiyorlar. Gol atınca, galip gelince puan veriyorlar. Bu akşam öyle bir akşamdı. Gol atmak farklı bir iştir. Onu bu akşam beceremedik. Onun dışında her şeyi yaptığımızı düşünüyorum. Çalışacağız, 8 haftalık süreyi kendimize gelişim süresi olarak verdik. Yeni oyuncular, yeni anlayış, yeni takımla bu süreyi sonuna kadar kullanacağız.”

Akçay, Osmanlıspor'un transfer döneminde önemli futbolcularını kaybettiğinin hatırlatılması üzerine, “Küçülmeden söz ediyorsunuz. Ben bir teknik adamım. 'Ya kaç ya kal' diyeceğim. 'Kal' dedim. Saygımız var futbola. Çalıştığımız futbolcu arkadaşlarıma, kulübüme saygım var. Kolayı seçebilirdim ama kalıp mücadele etmenin ve katkı verebilmenin daha doğru olduğunu düşündüm. O nedenden dolayı da kalıp bu mücadeleyi vermeyi, oyuncularımızın değerlerini biraz daha yukarı çıkararak iyi bir takım olma yolunda yolculuk yapmaya karar verdik. İyi de bir karar verdiğimi düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.