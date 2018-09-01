Sözeri: Nereden bakarsan güzel bir gün...

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında oynanan başkent derbisinde Osmanlıspor'u 1-0 yenen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Erkan Sözeri, "Bugün neresinden bakarsanız bakın çok güzel bir galibiyet oldu." dedi.

Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk 4 maçlık hedeflerine ulaştıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Osmanlı Stadı'ndaki zemin problemine işaret eden Sözeri, "Saha şartları ne kadar elverdiyse o kadar oynamaya çalıştık. Duran toplar bulduk. Burada çok fazla organize atak beklememek lazım. Maçtan önce futbolcularıma iyi oyundan ziyade üç puanın çok önemli olduğunu söyledim. Kazandığımız için mutluyuz, 4'te 4 yaptık. Bugün neresinden bakarsanız bakın çok güzel bir galibiyet oldu." diye konuştu.

Sözeri, Sessegnon’un kırmızı kart görmesi nedeniyle uzun süre 10 kişi oynadıklarına dikkati çekerek, "Kırmızı kart sonrası oyun planımızda değişiklik olmasına rağmen bulduğumuz golle öne geçtik ve bunu da korumayı bildik. Bu maç için bazı kazançlar var. Şu mesaj benim için çok önemliydi, bu oyuncular 10 kişi kalıp oyun disiplininden kopmayarak şampiyonluğu hedeflediklerini gösterdiler. Bu mesajı verdikleri için oyuncularıma çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Maçın hakeminin yönetimiyle ilgili soruyu Sözeri, "Hakem üzerine konuşmak istemiyorum ama onlar kendilerini konuşturuyorlar. Koray Gençerler çok tecrübeli bir hakem. Gözlemci galiba Tolga Özkalfa'ydı. Onun değerlendirmesini yaparlar. Biz nasıl kendi analizimizi yapıyorsak, hakemler de kendi analizini yapacaktır. Ben asla art niyetli olduğunu düşünmüyorum ama biraz daha dikkat edilmesi gerekir." şeklinde yanıtladı.