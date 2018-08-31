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Evkur Y.Malatyaspor 0 - Atiker Konyaspor 1
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EVKUR Y.MALATYASPOR 0 - ATİKER KONYASPOR 1

Evkur Y.Malatyaspor 0 - Atiker Konyaspor 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Atiker Konyaspor Yeni Malatya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Atiker Konyaspor 1-0 kazandı.

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Evkur Y.Malatyaspor 0 - Atiker Konyaspor 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Atiker Konyaspor Yeni Malatya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Atiker Konyaspor 1-0 kazandı.

Evkur Y.Malatyaspor: Ertaç Özbir, Sadık Çiftpınar, Arturo Mina, Issam Chebake, Sincere Seth, Danijel Aleksic (65' Ömer Şişmanoğlu), Guilherme Marques, Michael Pereira (46' Ahmed Ildiz), Rahman Buğra Çağıran, Adem Büyük (81' Issiar Dia), Khalid Boutaib

Teknik Direktör: Erol Bulut

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ferhat Öztorun (34' Evgen Opanasenko), Uğur Demirok, Nejc Skubic, Selim Ay, Jens Jonsson, Marko Jevtovic (74' Wilfred Moke), Deni Milosevic, Mustapha Yatabare, Vedat Bora (67' Adis Jahovic), Moryke Fofana

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Hakem: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Alpaslan Dedeş, Serkan Tokat

Gol: DK 14: Deni Milosevic (Atiker Konyaspor)

Sarı Kartlar: DK 22: Arturo Mina (Evkur Y.Malatyaspor), DK 29: Marko Jevtovic (Atiker Konyaspor), DK 37: Guilherme Marques (Evkur Y.Malatyaspor), DK 47: Vedat Bora (Atiker Konyaspor), DK 49: Selim Ay (Atiker Konyaspor), DK 84: Moryke Fofana (Atiker Konyaspor)

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