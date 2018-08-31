Evkur Y.Malatyaspor 0 - Atiker Konyaspor 1
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Atiker Konyaspor Yeni Malatya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Atiker Konyaspor 1-0 kazandı.
Evkur Y.Malatyaspor: Ertaç Özbir, Sadık Çiftpınar, Arturo Mina, Issam Chebake, Sincere Seth, Danijel Aleksic (65' Ömer Şişmanoğlu), Guilherme Marques, Michael Pereira (46' Ahmed Ildiz), Rahman Buğra Çağıran, Adem Büyük (81' Issiar Dia), Khalid Boutaib
Teknik Direktör: Erol Bulut
Haberleri İstatistikleri
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ferhat Öztorun (34' Evgen Opanasenko), Uğur Demirok, Nejc Skubic, Selim Ay, Jens Jonsson, Marko Jevtovic (74' Wilfred Moke), Deni Milosevic, Mustapha Yatabare, Vedat Bora (67' Adis Jahovic), Moryke Fofana
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Alpaslan Dedeş, Serkan Tokat
Gol: DK 14: Deni Milosevic (Atiker Konyaspor)
Sarı Kartlar: DK 22: Arturo Mina (Evkur Y.Malatyaspor), DK 29: Marko Jevtovic (Atiker Konyaspor), DK 37: Guilherme Marques (Evkur Y.Malatyaspor), DK 47: Vedat Bora (Atiker Konyaspor), DK 49: Selim Ay (Atiker Konyaspor), DK 84: Moryke Fofana (Atiker Konyaspor)
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