Osmanlıspor 0 - Gençlerbirliği 1
Spor Toto 1'nci Lig 4. haftasında Osmanlıspor ile Gençlerbirliği Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gençlerbirliği 1-0 kazandı.
Osmanlıspor: Abdulaziz Demircan, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Caner Arıcı, Ousmane N'diaye, Hasan Kılıç, Tugay Kaçar (50' Sinan Kurt), Mertan Caner Öztürk, Tortol Lumanza Lembi, Oğuzhan Erdoğan (65' Burhan Eşer), Beykan Şimşek (70' Furkan Yaman)
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Haberleri İstatistikleri
Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Alper Uludağ, Luccas Claro, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Stephane Sessegnon, Yasin Pehlivan, Ahmet İlhan Özek, Bekir Yılmaz (82' Berat Ayberk Özdemir), Deniz Yılmaz (69' Nadir Çiftçi), Jailton Paraiba (78' Aleksandar Scekic)
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Koray Gençerler, Murat Ergin Gözütok, Ata Yıldırım, Emre Malok
Gol: DK 60: Bekir Yılmaz (Gençlerbirliği)
Sarı Kartlar: DK 34: Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği), DK 37: Stephane Sessegnon (Gençlerbirliği), DK 37: Hasan Kılıç (Osmanlıspor), DK 45: Bekir Yılmaz (Gençlerbirliği), DK 83: Muhammed Bayır (Osmanlıspor), DK 90: Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği), DK 90: Ahmet İlhan Özek (Gençlerbirliği), DK 90: Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği)
Kırmızı Kartlar: DK 46: Stephane Sessegnon (Gençlerbirliği), DK 87: Hasan Kılıç (Osmanlıspor)
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