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Afjet Afyonspor 0 - Boluspor 1
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AFJET AFYONSPOR 0 - BOLUSPOR 1

Afjet Afyonspor 0 - Boluspor 1

Spor Toto 1'nci Lig 4. haftasında Afjet Afyonspor ile Boluspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Boluspor 1-0 kazandı.

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Afjet Afyonspor 0 - Boluspor 1

Spor Toto 1'nci Lig 4. haftasında Afjet Afyonspor ile Boluspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Boluspor 1-0 kazandı.

Afjet Afyonspor : Oleksandr Rybka, Bayram Çetin, Ali Kılıç (46' Timuçin Aşcıgil), Türker Toptaş, Renato Arapi, Yasin Yener, Nazmi Candoğan, İsmet Benli, Onur Toprak (72' Ersel Aslıyüksek), Oltan Karakullukçu, Aykut Uluç

Teknik Direktör: Sabahattin Akgül

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Uğur Akdemir, Ümit Kurt, Ufuk Budak, Mamadou Diarra, İshak Çakmak, Umut Gündoğan (79' Melih Okutan), Mustafa Durak, Chukwuma Akabueze, Guido Kocer (71' Burak Asan), Özgürcan Özcan (88' Batuhan Altıntaş)

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Hakem: Volkan Bayarslan, Samet Çavuş, Kemal Elmas, Sarperbarış Saka

Gol: DK 5: Ümit Kurt (Boluspor)

Sarı Kartlar: DK 42: Mamadou Diarra (Boluspor), DK 69: Nazmi Candoğan (Afjet Afyonspor ), DK 84: Theodore Mendy (Afjet Afyonspor ), DK 90: Burak Asan (Boluspor)

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