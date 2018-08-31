İşte Osmanlıspor - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler
Bugün 21:45'da başlayacak Osmanlıspor - Gençlerbirliği maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 4. Haftasında Osmanlı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Koray Gençerler yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Osmanlı
Osmanlıspor: Muhammed Bayır, Abdulaziz Demircan, Caner Arıcı, Tugay Kacar, Beykan Şimşek, Oğuzhan Erdoğan, Hasan Kılıç, Ousmane Cardınal Ndıaye, Mertan Caner Öztürk, Tortol Lumanza Lembı, Anıl Karaer
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Haberleri İstatistikleri
Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Yasin Pehlivan, Ahmet İlhan Özek, Stephane Sessegnon, Luccas Claro Dos Santos, Deniz Yılmaz, Alper Uludağ, Jaılton Lourenço Da Sılva, Bekir Yılmaz
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Koray Gençerler, Murat Ergin Gözütok, Ata Yıldırım, Emre Malok
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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