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Evkur Y.Malatyaspor - Atiker Konyaspor maç kadroları belli oldu...
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EVKUR Y.MALATYASPOR - ATİKER KONYASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Evkur Y.Malatyaspor - Atiker Konyaspor maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Evkur Y.Malatyaspor - Atiker Konyaspor maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 21:45'da Yeni Malatya Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Yeni Malatya Stadyumu

Evkur Y.Malatyaspor: Khalid Boutaıb, Adem Büyük, Sadık Çiftpınar, Mıchael Pereıra, Muenfuh Seth Sincere, , Ertaç Özbir, Issam Chebake, Arturo Rafeal Mina Meza, Rahman Buğra Çağıran

Teknik Direktör: Erol Bulut

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Selim Ay, Jens Jonsson, , Mustapha Yatabare, Denı Mılosevıc, Uğur Demirok, Vedat Bora, Moryke Fofana, Ferhat Öztorun, Nejc Skubıc

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Hakem: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Alpaslan Dedeş, Serkan Tokat

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