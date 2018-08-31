Evkur Y.Malatyaspor - Atiker Konyaspor maç kadroları belli oldu...Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 21:45'da Yeni Malatya Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Yeni Malatya Stadyumu
Evkur Y.Malatyaspor: Khalid Boutaıb, Adem Büyük, Sadık Çiftpınar, Mıchael Pereıra, Muenfuh Seth Sincere, , Ertaç Özbir, Issam Chebake, Arturo Rafeal Mina Meza, Rahman Buğra Çağıran
Teknik Direktör: Erol Bulut
Haberleri İstatistikleri
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Selim Ay, Jens Jonsson, , Mustapha Yatabare, Denı Mılosevıc, Uğur Demirok, Vedat Bora, Moryke Fofana, Ferhat Öztorun, Nejc Skubıc
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Alpaslan Dedeş, Serkan Tokat
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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