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Afjet Afyonspor - Boluspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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AFJET AFYONSPOR - BOLUSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Afjet Afyonspor - Boluspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Spor Toto 1'nci Lig 4. haftasında Afjet Afyonspor ile Boluspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Afjet Afyonspor - Boluspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:15'da başlayacak Afjet Afyonspor - Boluspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 4. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Afjet Afyonspor : Oleksandr Rybka, Türker Toptaş, Renato Arapı, Bayram Çetin, Yasin Yener, Onur Ramazan Toprak, Nazmi Candoğan, Ali Kılıç, İsmet Benli, Aykut Uluç, Oltan Karakullukçu

Teknik Direktör: Sabahattin Akgül

Boluspor: Mamadou Dıarra, Umut Gündoğan, Chukwuma Emmanuel Akabueze, İshak Çakmak, Uğur Akdemir, Ufuk Budak, Özgür Can Özcan, Guıdo Koçer, Gökhan Değirmenci, Ümit Kurt, Mustafa Durak

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Hakem: Volkan Bayarslan, Samet Çavuş, Kemal Elmas, Sarperbarış Saka

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