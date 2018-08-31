Afjet Afyonspor - Boluspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:15'da başlayacak Afjet Afyonspor - Boluspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 4. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Afjet Afyonspor : Oleksandr Rybka, Türker Toptaş, Renato Arapı, Bayram Çetin, Yasin Yener, Onur Ramazan Toprak, Nazmi Candoğan, Ali Kılıç, İsmet Benli, Aykut Uluç, Oltan Karakullukçu
Teknik Direktör: Sabahattin Akgül
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Boluspor: Mamadou Dıarra, Umut Gündoğan, Chukwuma Emmanuel Akabueze, İshak Çakmak, Uğur Akdemir, Ufuk Budak, Özgür Can Özcan, Guıdo Koçer, Gökhan Değirmenci, Ümit Kurt, Mustafa Durak
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
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Hakem: Volkan Bayarslan, Samet Çavuş, Kemal Elmas, Sarperbarış Saka
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