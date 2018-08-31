Ankaragücü'nde son dakikada 2 imza...

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Maritimo'da forma giyen Erdem Şen 'le 1 yıllık sözleşme imzalanırken, Bursaspor 'dan Kubilay Kanatsızkuş da sezon sonuna kadar kiralandı.

Her iki oyuncunun, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner'in de yer aldığı törende resmi sözleşme imzaladıkları paylaşıldı.

Başkan Yiğiner'in, kaliteli ve yarışmacı bir ekip kurduklarının altını çizerek, "Yoğun bir transfer sezonu yaşadık. Erdem Şen ve Kubilay Kanatsızkuş, kendilerini kanıtlamış, kumaşı sağlam isimler. Her iki oyuncumuza ve camiamıza hayırlı olsun. Teknik heyetimizin raporuyla, kulübümüzün ekonomisini sarsmayacak transferler yaptık. Güzel bir ekip kurduğumuzu düşünüyorum. Ligde kalıcı olmak istiyoruz. Zor şartlardan buralara kadar geldik. Bundan sonrası için de hedefimiz daha yukarılar olacaktır. Hepimizin ortak değeri MKE Ankaragücü'müzün 108. yılı kutlu olsun." değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.

Sarı-lacivertli kulüple mukavele imzalayan oyunculardan Erdem Şen'in, Türkiye'yi özlediğini belirterek, "Birçok teklif geldi. Portekiz'de iyi bir grafik yakaladım. MKE Ankaragücü, Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri. Burayı tercih ederken, kafamda hiç soru işareti yoktu. Çünkü büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Başarılı bir sezon geçirmemizi diliyorum. Ankaragücü'müzün kuruluş yıl dönümünde imzayı atmak daha da mutu olmamı sağladı. Kulübümüzün 108. yılını kutluyorum. Bir an önce taraftarlarımızın karşısına çıkmak istiyorum." diye konuştuğu belirtildi.

Kiralık olarak forma giyecek Kubilay Kanatsızkuş'un ise Bursaspor ile Ankaragücü kulüpleri arasındaki dostluğa vurgu yaparak, "Bir evimden diğer evime geldim. MKE Ankaragücü forması altında başarılı olmak istiyorum. Böylesine köklü bir camiada bulunmaktan dolayı gururluyum. Kulübümüzün 108. yılı kutlu olsun." ifadelerini kullandığı vurgulandı.