MKE Ankaragücü 108 yaşında

İmalat-ı Harbiye işçileri tarafından 31 Ağustos 1910'da kurulan MKE Ankaragücü, 108. yaşına girdi.

Kulübün sosyal medyada paylaştığı videoda, başkan Mehmet Yiğiner, teknik direktör İsmail Kartal, futbolcular ve kulüp çalışanları, sarı-lacivertli takımın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, asırlık çınar Ankaragücü'nün kuruluş yıl dönümünü büyük bir mutluluk ve heyecanla kutladıklarını belirterek, "MKE Ankaragücü temeli daha eskilere dayansa da resmi olarak İmalat-ı Harbiye işçileri tarafından 31 Ağustos 1910 yılında kurulmuş, çok zor şartlarda orduya silah ve mühimmat sağlamış, vatanı müdafaa uğruna cephede şehitler ve gaziler vermiş ülkemizin ve şehrimizin güzide bir spor kulübüdür. Böylesine manevi değerleri yüksek ve mazisinde birçok kahramanı bulunduran MKE Ankaragücümüzün şanlı tarihini sizlerle birlikte yaşatacağız ve gururla gelecek nesillere aktaracağız." ifadelerini kullandı.

Tarihlerinden aldıkları güç, azim ve kararlılıkla hep birlikte MKE Ankaragücü'nü layık oldukları yerlere getirdiklerinin altını çizen Yiğiner, "Bundan sonraki süreçte büyük ve güçlü bir camia olmanın verdiği sorumlulukla daha da kenetlenerek, nice zaferlere ve mutluluklara ulaşacağız. Gururluyuz, güçlüyüz, Ankaragüçlüyüz." değerlendirmesinde bulundu.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal ise kuruluş yıl dönümü nedeniyle tüm camiayı tebrik ederek, "1910 yılında kurulan büyük Ankaragücü Kulübü'nün ve camiasının 108. yıl dönümü dolayısıyla başarılarının devamını diliyorum, hayırlı olsun." şeklinde görüş belirtti.

Başkent ekibinin kuruluş yıl dönümü videosunda yer alan futbolcuların görüşleri ise şöyle:

Kenan Özer: Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün isteği üzerine Ankara'ya gelen imalat-ı hparbiye işçilerinin kurduğu Ankaragücümüzün 108. yılı kutlu olsun, nice başarılara."

Altay Bayındır: "Büyük Ankaragücü camiamızın 108. yılı kutlu olsun. Daha nice yıllara inşallah."

Alessio Cerci: "Ankaragücü'nün doğum gününü kutluyorum ve bu muhteşem taraftarlara teşekkür ediyorum."

Brice Dja Djedje: "Türkiye'nin en eski kulüplerinden birisi olan Ankaragücü'ne mutlu yıllar diliyorum. Umuyorum ki bu sezon, hep beraber güzel bir sezon geçireceğiz."

Johannes Hopf: "Ankaragücü ailesinin 108. yaş gününü kutluyorum."

Thomas Heurtaux: "Ankara'nın en eski takımı Ankaragücü'nün doğum gününü kutluyorum. Muhteşem taraftarlarla birlikte güzel bir sezon geçireceğiz.

Youness Mokhtar: "Ankaragücü'nün 108. yaş gününü kutluyorum."