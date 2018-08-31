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Osmanlıspor'da kan kaybı sürüyor...
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OSMANLISPOR'DA KAN KAYBI SÜRÜYOR...

Osmanlıspor'da kan kaybı sürüyor...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, en son Osmanlıspor'da forma giyen Adrien Daniel Karoly Regattin'i kadrosuna kattı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, en son Osmanlıspor'da forma giyen Adrien Daniel Karoly Regattin'i kadrosuna kattı.

Akhisarspor Kulübünden yapılan açıklamada, Fas asıllı Fransız futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Türkiye kariyerinde 2016-2017 sezonundan bu yana Osmanlıspor'da mücadele eden 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Süper Lig'de 58 maçta 4 gol attı.
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