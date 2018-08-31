﻿
Gazişehir Gaziantep'te transfer
﻿
Site İçi Arama
﻿

GAZİŞEHİR GAZİANTEP'TE TRANSFER

Gazişehir Gaziantep'te transfer

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Fenerbahçe altyapısından Yusuf Türk'ü kadrosuna kattı.

623 Okunma

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Fenerbahçe altyapısından Yusuf Türk'ü kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki santrafor ile 4 yıllığına anlaşıldığı belirtildi. Yusuf Türk'ün, kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu ile bir araya gelerek, resmi sözleşme imzaladığı kaydedildi.

Genç futbolcunun hücum hattının her bölgesinde forma giyebildiği belirtilen açıklamada, "Milli takımımızın alt yaş kategorilerinde de forma giyen Yusuf, güçlü fiziği ve yüksek hızıyla ön plana çıkmayı başardı. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe 21 Yaş Altı Takımı'nda 12 kez gol sevinci yaşayan genç futbolcu, Türk futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösteriliyor. Yeni transferimiz Yusuf Türk'e kulübümüze hoşgeldin diyor, armamız altında başarılı bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Spor Toto 1. Lig'de 4. hafta başlıyor
Spor Toto 1. Lig'de hakemler açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor
Gazişehir Gaziantep FK 0 - Adana Demirspor 1
İşte Gazişehir Gaziantep FK - Adana Demirspor maçında ilk 11'ler
Gazişehir Gaziantep FK 1 - İstanbulspor 1
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿