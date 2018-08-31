Gazişehir Gaziantep'te transfer

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Fenerbahçe altyapısından Yusuf Türk'ü kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki santrafor ile 4 yıllığına anlaşıldığı belirtildi. Yusuf Türk'ün, kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu ile bir araya gelerek, resmi sözleşme imzaladığı kaydedildi.
Genç futbolcunun hücum hattının her bölgesinde forma giyebildiği belirtilen açıklamada, "Milli takımımızın alt yaş kategorilerinde de forma giyen Yusuf, güçlü fiziği ve yüksek hızıyla ön plana çıkmayı başardı. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe 21 Yaş Altı Takımı'nda 12 kez gol sevinci yaşayan genç futbolcu, Türk futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösteriliyor. Yeni transferimiz Yusuf Türk'e kulübümüze hoşgeldin diyor, armamız altında başarılı bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.