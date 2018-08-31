Spor Toto 1. Lig'de 4. hafta başlıyor

Spor Toto 1. Lig'de 4. hafta heyecanı 31 Ağustos Cuma günü yapılacak Afjet Afyonspor-Boluspor, Osmanlıspor-Gençlerbirliği karşılaşmalarıyla başlayacak.
Haftanın ilk müsabakalarında Afjet Afyonspor-Boluspor saat 19.15'de Zafer Stadı'nda, Osmanlıspor-Gençlerbirliği ise saat 21.45'te Osmanlı Stadı'nda karşılaşacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de 4. haftanın maç programı şöyle:
31 Ağustos Cuma
19.15 Afjet Afyonspor-Boluspor (Zafer)
21.45 Osmanlıspor-Gençlerbirliği (Osmanlı)
1 Eylül Cumartesi:
17.00 Ümraniyespor-Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.15 Eskişehirspor-Kardemir Karabükspor (Yeni Eskişehir)
19.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Balıkesirspor Baltok (Elazığ Atatürk)
21.45 Altay-Adanaspor (İzmir Atatürk)
2 Eylül Pazar:
16.30 Hatayspor-Gazişehir Gaziantep (Antakya Atatürk)
21.45 Adana Demirspor-İstanbulspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
21.45 Altınordu-Denizlispor (Bornova)
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.