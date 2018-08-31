﻿
Spor Toto 1. Lig'de 4. hafta başlıyor
﻿
Site İçi Arama
﻿

SPOR TOTO 1. LİG'DE 4. HAFTA BAŞLIYOR

Spor Toto 1. Lig'de 4. hafta başlıyor

 Spor Toto 1. Lig'de 4. hafta heyecanı 31 Ağustos Cuma günü yapılacak Afjet Afyonspor-Boluspor, Osmanlıspor-Gençlerbirliği karşılaşmalarıyla başlayacak.

1102 Okunma

 Spor Toto 1. Lig'de 4. hafta heyecanı 31 Ağustos Cuma günü yapılacak Afjet Afyonspor-Boluspor, Osmanlıspor-Gençlerbirliği karşılaşmalarıyla başlayacak.

Haftanın ilk müsabakalarında Afjet Afyonspor-Boluspor saat 19.15'de Zafer Stadı'nda, Osmanlıspor-Gençlerbirliği ise saat 21.45'te Osmanlı Stadı'nda karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de 4. haftanın maç programı şöyle:

31 Ağustos Cuma

19.15 Afjet Afyonspor-Boluspor (Zafer)

21.45 Osmanlıspor-Gençlerbirliği (Osmanlı)

1 Eylül Cumartesi:

17.00 Ümraniyespor-Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.15 Eskişehirspor-Kardemir Karabükspor (Yeni Eskişehir)

19.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Balıkesirspor Baltok (Elazığ Atatürk)

21.45 Altay-Adanaspor (İzmir Atatürk)

2 Eylül Pazar:

16.30 Hatayspor-Gazişehir Gaziantep (Antakya Atatürk)

21.45 Adana Demirspor-İstanbulspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

21.45 Altınordu-Denizlispor (Bornova)
İşte Osmanlıspor - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler
1
Ankaragücü'nde son dakikada 2 imza...
MKE Ankaragücü 108 yaşında
Osmanlıspor'da kan kaybı sürüyor...
Ceyhun Gülselam, Aytemiz Alanyaspor'da
Akçay: Gençlerbirliği galibiyete daha yakın..
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿