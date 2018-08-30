Akçay: Gençlerbirliği galibiyete daha yakın..

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, 31 Ağustos Cuma günü oynanacak başkent derbisinde Gençlerbirliği'nin galibiyete yakın taraf olduğunu söyledi.

Osmanlı Stadı'nda rakiplerini ağırlayacaklarını hatırlatan Akçay, Batıkent Tesisleri'nde "Kora kor bir mücadele olacağını düşünüyorum ama Gençlerbirliği galibiyete daha yakın." değerlendirmesini yaptı.

Rakiplerinin daha hazır ve daha organize olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, derbiye ilişkin görüşlerini şöyle aktardı:

"Başkent derbisinde avantajlı olan takım Gençlerbirliği ama biz de her geçen hafta gelişme gösteriyoruz. Taktiksel ve fiziksel olarak iyi hazırlanmaya çalışıyoruz. İyi çalıştık. Balıkesirspor Baltok maçından da iyi şeyler getiriyoruz. İyi bir moral getiriyoruz. Zor bir maç olacak. Kora kor bir mücadele olacağını düşünüyorum ama Gençlerbirliği galibiyete daha yakın."

Mustafa Reşit Akçay, kulüple anlaşmadan önce kendisine verilen sözlerin tutulamaması nedeniyle kırgın olmadığını ancak kaygılı olduğunu belirtti.

Ortada bir realitenin bulunduğuna dikkati çeken Akçay, "Düşmüş gibi değilim ama kaygılıyım. Beklentilerinizin farklı hale gelmesi sizde içsel olarak kazanmayı seven birisi olarak kaygı yaratabilir. Yüz ifademe yansıyan da budur. Kulübün küçülmeye gitmesi, ekonomik şartlar ve kurun yükselmesi, bir alt ligin getirisinin daha az olması, yönetim kurulunu böyle bir davranışa itiyor ister istemez. Bu gerçeklere göre bir tavır almak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Kişilerin kendilerini nasıl değerlendirdiğini umursamadığını belirten Akçay, şöyle devam etti:

"Gelişteki mesajlarla şu an aldığımız mesajlar aynı olmadığı için böyle kısmi birtakım kaygılarımız olabilir. Osmanlıspor'un 5-6 tane silahı vardı. Bunlar Aminu Umar, Musa Çağıran, Tiago Pinto, Advija Vrsajevic. Sokol'un kalmasını da istemiştik ama olmadı. Maliyeti çok yüksek bir oyuncu. Beklentilerinizdeki oyuncuların gitmesi böyle bir durumu yarattı. Biz göreve devam etme kararı aldık."

- "Mücadeleci ve sert bir ligdeyiz"

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "şampiyonluk" kelimesini kullanmanın kolay bir iş olmadığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir insanın 'şampiyon olabilir' demesi bence çok doğru değil. 'Bu yolda çaba göstereceğiz' ifadesini kullanmasını daha doğru buluyorum. Şampiyonluğu, insanın hem kendine olan güveni, hem de oyuncuların güveni nedeniyle söyleyebiliriz. Futbolcu kardeşlerimizin mevcut yetenekleri bugün bunu sağlamayabilir ama biz onları geliştirebiliriz. Bunu deneyeceğiz. Bir insanın 'şampiyon olabiliriz' demesi bence çok doğru değil. 'Bu yolda çaba göstereceğiz' ifadesini kullanmasını daha doğru buluyorum. Bizler kolay teslim olan insanlar değiliz. Şikayet etmeden ve mazeret üretmeden elimizdeki malzemeyi en iyi şeklide kullanmanın yolunu arayacağız. Umuyorum ocak ayı yani devre arası bizim hangi yolda gittiğimizi açıkça gösterecek. O zaman bazı şeyleri daha kolay söyleyebileceğiz."

Spor Toto 1. Lig'in genel yapısının mücadeleci ve sert olduğunu anlatan tecrübeli teknik adam, "Bunun üzerine kurulmuş bir lig. Biz de bu lige ayak uydurmaya çalışıyoruz. İlk üç haftadan çok bizim planlamamız sekiz hafta üzerineydi. Birilerine bu süre uzun gelebilir. Yeni bir takım oluşturuyorsanız sekiz haftanın ancak yeterli olacağını söyleyebilirim." yorumunu yaptı.

Teknik direktör Akçay, sezon başındaki oyuncuların yüzde doksanının gittiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Küçülme üzerine alınmış bir karar nedeniyle oyuncuları göndermek zorunda kalıyoruz. Bunların yanı sıra futbol, hem hücum, hem de savunmada iyi organize olmanızı söyler. Bu küçülme, saha içi organizasyonlara, oyuncu görevlerine ve takım taktiğine dönüşü biraz uzatıyor. Şikayetçi değiliz çünkü bizim görevimiz antrenör olarak bu işleri düzeltmek. Profesyonel olmadığımız için devam etme kararı aldık ve devam ediyoruz."