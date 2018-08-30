Bakanlık sözünü tutmadı. Ankara futbolunu büyük bir tehlike bekliyor...

Bu sezon 3 takıma ev sahipliği yapan Osmanlı Stadının milli maç arasında Hibrit Çim yapılacağı açıklanmıştı.

19 Mayıs Stadyumunun yıkılması ardından Osmanlıspor ve Gençlerbirliği, Osmanlı Stadında, Ankaragücü ise Afyon Stadında oynayacağını Türkiye Futbol Federasyonuna bildirmişti.

Altı yıl sonra Süper Lige tekrar dönen Ankaragücü’nün Afyon’da oynama ihtimali büyük tepkilere neden olmuş, devreye giren bakanlık Osmanlı ve Ostim statlarının zeminlerinin milli maç arasında hibrit çime çevrilmesini karar vermişti.

Bu karar üzerine Türkiye Futbol Federasyonu statta üç takımın oynamasına izin vermiş, Osmanlıspor yönetimi de zemin değişeceği için yenileme çalışmalarını yapmamıştı.

Hatta yarın oynanacak Osmanlıspor – Gençlerbirliği maçı sonrası zemin yenileme çalışmalarının erken başlaması için maçın Cuma gününe alındığı belirtilmişti.

Son gelen bilgilere göre ise Hibrit Çim yapım çalışmalarının iptal edildiği öğrenildi.

Döviz kurlarındaki artış gerekçe gösterilerek zemin yenileme çalışmalarının iptal edildiği öğrenilirken Spor Bakanının dün Eryaman Stadına giderek hızlandırma talimatını vermesinin nedenin bu olduğu iddia edildi.

Spor Bakanı her ne kadar “Bir ayda stadı bitirin” talimatı verse de Eryaman Stadının devre arasına kadar futbol oynamaya elverişli hale gelmesi beklenmiyor.

Yaklaşan kış şartları ile birlikte zeminin daha kötü olacağından önümüzdeki haftalarda Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Osmanlıspor’u zor günler bekliyor. Şu hali ile bile futbol oynamaya elverişsiz hale gelen Osmanlı Stadının kış şartlarının gelmesi ve maç programlarının yoğunlaşması ile birlikte tamamen tarlaya döneceği belirtiliyor.

Osmanlı Stadında şu dakikaya kadar herhangi bir hazırlığın olmadığı, yarın çalışmaya başlanmasının ise beklenmediği öğrenildi.