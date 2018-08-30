Spor Toto 1. Lig'de hakemler açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 4. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'in 4. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
31 Ağustos Cuma:
19.15 Afjet Afyonspor-Boluspor: Volkan Bayarslan
21.45 Osmanlıspor-Gençlerbirliği: Koray Gençerler
1 Eylül Cumartesi:
17.00 Ümraniyespor-Giresunspor: Erkan Engin
19.15 Eskişehirspor-Kardemir Karabükspor: Özgüç Türkalp
19.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Balıkesirspor Baltok: Hakan Ceylan
21.45 Altay-Adanaspor: Burak Şeker
2 Eylül Pazar:
16.30 Hatayspor-Gazişehir Gaziantep: Kutluhan Bilgiç
21.45 Adana Demirspor-İstanbulspor: Erkan Özdamar
21.45 Altınordu-Denizlispor: Mustafa Aydın
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