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Spor Toto 1. Lig'de hakemler açıklandı
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SPOR TOTO 1. LİG'DE HAKEMLER AÇIKLANDI

Spor Toto 1. Lig'de hakemler açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 4. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.

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Spor Toto 1. Lig'de 4. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'in 4. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

31 Ağustos Cuma:

19.15 Afjet Afyonspor-Boluspor: Volkan Bayarslan

21.45 Osmanlıspor-Gençlerbirliği: Koray Gençerler

1 Eylül Cumartesi:

17.00 Ümraniyespor-Giresunspor: Erkan Engin

19.15 Eskişehirspor-Kardemir Karabükspor: Özgüç Türkalp

19.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Balıkesirspor Baltok: Hakan Ceylan

21.45 Altay-Adanaspor: Burak Şeker

2 Eylül Pazar:

16.30 Hatayspor-Gazişehir Gaziantep: Kutluhan Bilgiç

21.45 Adana Demirspor-İstanbulspor: Erkan Özdamar

21.45 Altınordu-Denizlispor: Mustafa Aydın
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