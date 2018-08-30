Etimesgut lige hazır!

Ankara’nın 2. Lig’deki temsilcilerinden Etimesgut Belediyespor, sezonun ilk maçında pazar günü saat 16.00’da Kırklarelispor’u ağırlıyor. Taratardan destek isteyen takımın teknik patronu Aykan Atik, “Ankara her zaman altyapı zengini bir kent oldu” dedi

Türkiye 2. Lig Kırmızı Grup’ta başkenti temsil edecek Etimesgut Belediyespor, yeni sezon için hazır. Pazar günü ilk maçında Kırklarelispor’u saat 16.00’da evinde ağırlayacak olan Etimesgut, taraftarı önünde sezona 3 puanla başlamak istiyor.

Takımın tecrübeli teknik patronu Aykan Atik, takımın son durumunu ve kariyerini Milliyet Ankara’ya anlattı. Çok özel bir kulüpte görev aldığını belirten Atik, “Bize her zaman destek olan bir yönetimimiz var. Taraftarımızın oluşturacağı atmosfer sayesinde Etimesgut’u daha zorlu bir deplasman yapmak istiyoruz. Kadromuzu sezon öncesi gençleştirirken altyapıdan da yetenekli bir arkadaşımızı A takıma aldık” dedi.

Adını karıştırıyorlar

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Aykan Atik, gençleşen, mütevazi kadrolarıyla 2. Lig’de iyi bir sonuç almak istediklerini söyledi.

Hocam isminizle ilgili bazen karışıklık oluyor değil mi?

-Evet genelde Aykan yerine Ayhan yazılıyor. Öyle olunca internette ya da bazı taraftar arkadaşlarda yanlış bilgi oluyor ama biz işimize bakıyoruz. Ben gazeteci arkadaşlarımı severim adımı yanlış da yazsalar canları sağolsun.

Futbola Gençlerbirliği altyapısında başladınız ve Anadolu’da pek çok takımda oynadınız. Nasıl bir süreçti?

-Küçük yaşlarda hava kararıncaya kadar top oynardık. 11 yaşında Gençlerbirliği ile daha disiplinli bir futbol hayatına başladım. Sonrasında Anadolu’nun pek çok şehrinde forma giydim. Tarık, Cafer vardı benimle birlikte. Cem Onuk ile Ahmet ve Metin hocalarımız vardı. 2 sene A Takım’da kaldıktan sonra Mersin, Kayseri formalarını giydim. Yaklaşık 13 yıl boyunca tüm liglerde oynadım. 12 yıldır da profesyonel anlamda teknik direktörlük yapıyorum.

Ankaragücü’nde de görev aldınız hocam. O günler nasıldı?

-Dönemin kulüp başkanı Mehmet Yiğiner’di. Ankaragücü’nde görev almak gurur verici. Başkan şartların zorluğundan bahsetse de ben Ankaralıyım. Görev almaktan, takımı çalıştırmaktan onur duydum. Kulüp gerçekten de zorlu süreçler yaşadı. Ama şükür şimdi iyiler ve daha iyi olacaklarına inanıyorum.

Gençlerbirliği’ni nasıl buluyorsunuz hocam?

-Geçen yıl bir talihsizlik yaşandı ama Gençlerbirliği’de başkentin önemli markalarından biri. Altyapısı büyük güç. Toparlanarak Süper Lig’e yükseleceklerine inanıyorum.

Gebze kariyerinizde önemli takımlardan biri değil mi?

-Evet hem futbol oynadım hem de antrenörlük yaptım. Hatta orada evlendim. Sevdiğim dostlarım vardır.

Etimesgut’ta mutlu musunuz?

-Burada mutlu olmamak için pek nedeniniz yoktur. Kulüpte profesyonel bir sistem var. Herkes birbirine yardımcı oluyor. Etimesgut Belediye Başkanımız Enver Demirel ile Kulüp Başkanımız Hasan Kartal da bizi her zaman destekliyor. Stadyumda da önemli çalışmalar oldu. Birkaç yıl içinde inanıyorum daha iddialı bir kulüp olacaktır.

Takım nasıl? Kamp döneminden memnun kaldınız mı?

-Geçen yıldan takımın önemli bir bölümüyle yola devam ediyoruz. Genç arkadaşlarla ve bize güç katacak tecrübeli birkaç isimle de kadromuzu güçlendirdik. İyi bir kamp dönemi geçirdik. Mütevazi kadromuzla kulübümüzü ligde en iyi şekilde temsil edeceğiz.

Pazar gününe hazırsınız o zaman hocam?

- Sezonun ilk maçları zor olur ama biz Kırklareli’ni taraftarımızın da desteğiyle geçmek istiyoruz. Tüm hazırlıklarımızı yaptık, son teknik ve taktik idmanlarımızı gerçekleştiriyoruz. Sizin aracılığınızla da taraftarlarımızı bizi desteğe davet ediyorum. Etimesgut, başkentimizin önemli ilçelerinden.

Ankara’daki altyapı çalışmalarını nasıl buluyorsunuz hocam?

-Çok yetenekli çocuklar ve gençler var. Bu anlamda önemli çalışmalar yapan kulüpler var. Biz de altyapımızdan yetenekli bir arkadaşı kadromuza kattık. Amatör spor kulüplerine de verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Sporla ve kültürle büyüyen çocuklar daha sağlıklı ve hakkaniyetli olur diye düşünüyorum.

Antrenörlük zor iş

Biraz bilgisayar oyunu oynayan ya da iki yorum dinleyen herkes işinizi kolaylıkla eleştiriyor, yapabileceğini savunuyor. Antrenörlük gerçekten kolay mı? Sizin çalışmalarınız nasıl?

-Ben prolisansımı aldıktan sonra daha da çok okumaya, araştırmaya başladım. İşin pek çok matematiksel ve bilimsel yanı var. Öyle düşünüldüğü kadar kolay değil elbette. Maalesef ilk başarısızlıkta antrenörler gözden çıkarılıyor ancak inanın bizim işimiz çok zor. Bakın masanın her yanında çalışmalar, notlar var. Bunları antrenör arkadaşlarımla birlikte değerlendiriyoruz. Sezon öncesi kendim pek çok araştırma yapıyorum. Maçlar başlayınca mesaimiz artacak doğal olarak.

Sporsever iki başkan

Sporu seven iki başkan var. Onlarla çalışmak zor mu?

-Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ilçeye önemli spor yatırımları yaptı. Maçlarımızı sağ olsun gelir takip eder. Bize güç katıyor ve her zaman destek oluyor. Kulüp Başkanımız Hasan Kartal ise gerçekten spor aşığı. Bizleri deplasmanda bile yalnız bırakmaz. Maçtan önce onların tribünde olduğunu söylediğim zaman futbolcularım gerçekten mutlu olur ve motivasyonu artar.

Ankara’da nerelere gidersiniz hocam?

-Ben Ankara’yı memleketim olduğu için mi bu kadar seviyorum bilmiyorum. Pek çok arkadaşım mesela İstanbul’da yaşıyor. Ben de transfer olduğum zaman buradan kopamadım. Ahlatlıbel, İncek gibi açık alan yerleri seviyorum. Vakit buldukça giderim. Güzel bir şehrimiz var.