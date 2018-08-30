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Osmanlıspor - Gençlerbirliği maç biletleri satışta...
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OSMANLISPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ BİLETLERİ SATIŞTA...

Osmanlıspor - Gençlerbirliği maç biletleri satışta...

Cuma günü oynanacak Osmanlıspor- Gençlerbirliği maç biletleri satışa çıktı...

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Cuma günü Osmanlı Stadında oynanacak Osmanlıspor - Gençlerbirliği karşılaşmasının biletleri satışa çıktı.

Osmanlıspor yönetimi Maraton tribününde maçı izleyecek kendi taraftarı için maç bilet fiyatını 19 TL olarak belirlenirken, misafir tribününde yer alacak Gençlerbirliği taraftarı için maç bilet fiyatları 22 TL olarak açıkladı.

3'ncü hafta itibari ile liderlik koltuğuna oturan Gençlerbirliği ile lige kötü bir başlangıç yapan Osmanlıspor arasında oynanacak karşılaşmayı Koray Gencerler yönetecek.

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