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19 Mayıs'ın çimleri Ankara'da kalıyor...
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19 MAYIS'IN ÇİMLERİ ANKARA'DA KALIYOR...

19 Mayıs'ın çimleri Ankara'da kalıyor...

Tarihi 19 Mayıs Stadı'nda yıkım işlemleri hızla sürüyor. 

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Tarihi 19 Mayıs Stadı'nda yıkım işlemleri hızla sürüyor. 

Yıkım ihalesini alan firma stadın çatı kısmının önemli bir bölümünü söktü. Tarihi stadyumdan bize kalacak tek bölge ise stadyumun zemini olacak. 

Halen bakımı düzenli bir şekilde yapılan ve pırıl pırıl olan zemin nakledilecek. Zeminin nakledileceği stadyumda belli oldu. 19 Mayıs Stadı'nın halı gibi zemini Kızılcahamam ilçemizdeki Kızılcahamam Stadı'na nakledilecek. Bir çok kamp tesisi bulunan ilçede bulunan stadyumun zemini son derece kötü durumdaydı. Yaz aylarında bir çok hazırlık maçı oynanan Kızlcahamam Stadı'nın zemini sakatlanmalara da sebep oluyordu. 

Kızılcahamam Stadı 19 Mayıs Stadı'nın zemini ile daha futbol oynamaya elverişli bir stadyum haline gelecek. 

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