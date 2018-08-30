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Metin Akyüz: Ben bu yola hayatımı verdim!
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METİN AKYÜZ: BEN BU YOLA HAYATIMI VERDİM!

Metin Akyüz: Ben bu yola hayatımı verdim!

Ankaragücü Başkan Yardımcısı stadyum ve taraftar sorumlusu Metin Akyüz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla camiaya seslendi.

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Ankaragücü Başkan Yardımcısı stadyum ve taraftar sorumlusu Metin Akyüz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla camiaya seslendi. Ankaragücü'nün en zor dönemlerinde takımın yanında olan Akyüz, "Ben bu yola hayatımı verdim!" dedi.

Metin Akyüz, "Hiç kimse kaşıkla verip kepçe ile geri almasın. Keser döner sap döner gün gelir hesap döner. Hayat çok kısa. Ben bu yola hayatımı verdim. Ucu ölüm olsa bile buyurun Beyler hodri meydan!.. ANKARAGÜCÜ varmı başkası..." dedi.

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