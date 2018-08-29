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Eryaman Stadı için seferberlik başlatıldı!
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ERYAMAN STADI İÇİN SEFERBERLİK BAŞLATILDI!

Eryaman Stadı için seferberlik başlatıldı!

Bakan söz verdi, Eylül ayı sonuna stat bitecek...

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile yapımı devam eden Eryaman Stadı'nda gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.
Eryaman'da inşaatı süren 22 bin kişi kapasiteli stadyumla ile ilgili yetkililerden bilgi alan Bakan Kasapoğlu, projenin başkentli futbolseverlerin hizmetine eksiksiz bir şekilde sunulması için çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi. 

Bakan Kasapoğlu, stat inşaatını üstlenen yüklenici firma ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin uyum içerisinde çalıştıklarını ifade ederek, Eryaman Stadı'nın Eylül ayı sonuna kadar yetiştirilmesi için çalışmaların aralıksız ve hummalı şekilde sürdürüleceğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak stat inşaatının tamamlanması adına her türlü yardıma ve desteğe hazır olduklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Stadın yapım sürecini yakından takip edeceğiz. Gerekirse ben de baretimi yeleğimi giyip burada çalışırım. En acil konumuz bu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tüm imkanları burası için seferber olacak" diye konuştu. 
Stattaki çalışmaların 24 saat aralıksız devam edeceğini vurgulayan Bakan Mehmet Kasapoğlu, "Bu stadı bir an önce ülkemize, Ankaragücü'ne kazandıracağız. Başkent ekibinin maçlarını bir an önce burada oynamasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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4
Aydın
29 Ağustos 201818:33
Ankara'ya Ankaragücünden daha çok kupa getirmiş olan Gençlerbirliği'ni taraftar sayısı daha az diye yok sayanlar siz de FB-GS ve BJK ile kıyaslayınca yoksunuz
3
Şakir
29 Ağustos 201818:28
Son halini gördüğümüz o stat, değil 1 ay sonra, 2 ay sonra bile a-çı-la-maz. Aralık ayı sonunda belki...
2
Cankirili Simsar Seco
29 Ağustos 201818:19
Anlasilan Gokcek yine kaybetti Yiginer ve Ankaragucu kazandi. Stadi kasten yavaslatip Ankaragucu Genclerbirligini basarisiz kilma eylemide aci bir sekilde geri tepiverdi. Koskoca baskentte boyle bir kepazelige zaten izin vermek veya seyirci kalmak resmen skandaldir. Bu konuda cok buyuk savas veren Ankaranin tum futbol medya emektarlarinada ozellikle tesekkur etmemiz gerek.
1
Malş
29 Ağustos 201815:28
Bi zahmet yav,osmanlı stadının zeminini gördükce futboldan soğuyor insan. Hem ankaragücü hem de bizimkiler için ciddi sıkıntı bu zemin. osmansporu salla gitsin. Acilen Eryaman stadı bitirilmeli,en kötü ikinci yarıya kadar stad oturaklı olmalı..
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