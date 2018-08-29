Osmanlıspor'a orta sahaya takviye

Osmanlıspor, Kamerunlu orta saha oyuncusu Eric Ayuk’u kadrosuna kattı.

Başkent ekibi, ABD’nin Philadelphia Union takımında forma giyen Kamerunlu orta saha oyuncusu Eric Ayuk'la anlaştı. Mor-sarılı ekip, 21 yaşındaki genç oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Ayuk transferiyle ilgili olarak kulüp yöneticisi Cenk Karayel; “Kamerun U21 takım oyuncusunu kadromuza kattık. Takımımız için faydalı olacağını düşünüyoruz. Genç olması da ayrı bir avantaj pek tabi! Ayuk, Zambiya’da düzenlenen Afrika Kupası’nda iki kez turnuvanın oyuncusu seçildi. Türkiye’de Süper Lig kulüpleri başta olmak üzere birçok kulübün kadrosuna katmak istediği gelecek vadeden bir oyuncu. İnşallah camiamıza faydalı olur” şeklinde konuştu.