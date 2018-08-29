Mor Menekşeler bu sezon açıyor...

Tamamen Gençlerbirliği ve Hacettepe’nin U19 ve U21 takımı oyuncularından oluşan Hacettepe, sezonun ilk maçına bu hafta sonu Ostim Stadı’nda çıkıyor. Gençlerbirliği’nin kardeş kulübü kimliğiyle liglerde mücadele eden Hacettepe’nin ilk rakibi ise Utaş Uşakspor olacak.

Mor Menekşelerin teknik direktörlüğünü bu sezon, uzun yıllar Gençlerbirliği altyapısının her kademesinde görev alan ve başarılarıyla Gençlerbirliği A takımına bir çok isim kazandıran Veyis Kanber yapacak.

Hacettepe Yönetim Kurulu da bugün yapılan antrenmanı ziyaret ederek teknik ekip ve futbolculara sezonun ilk maçı öncesi başarılar diledi. Antrenman sonrasında toplu fotoğraf çekimi yapılırken, Başkan Arif Ölmez, yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulundu. Ölmez, “Profesyonel liglerin belki de en genç takımı olarak bu sezon mücadele edeceğiz. Amacımız Türk futboluna, Gençlerbirliği’ne yeni değerler katmak. Burası bizim için bir okul gibi. Bu okuldan daha önce olduğu gibi nice isimler çıkarmanın yanı sıra lige de renk katan takım hüviyetimizi korumanın peşindeyiz. Hacettepe hangi ligde olursa olsun centilmenliğiyle ön plana çıkmış, ligin önemli takımları arasına adını yazdırmış bir camia. Geçtiğimiz sezonlarda Gençlerbirliği U21 takımında başarılı işler yapan Veyis Kanber’i göreve getirdik. Veyis Hocamıza ve hocamızın yakından tanıdığı altyapı oyuncularımıza güveniyoruz.”dedi.

Tamamen altyapıdan çıkan isimler ile mücadele edecek olan Hacettepe, ilk hafta mücadelesinde Utaş Uşakspor ile Cumartesi günü 16.30’da Ostim Stadı’nda karşı karşıya gelecek.