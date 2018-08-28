Eryaman stadı ne alemde?

55 gün sonra gittiğimiz Eryaman Stadı’nda çalışmalar devam ediyor. Gecikmedeki en büyük etkenin projede yapılan değişiklikler olduğu öğrenildi. Önce 18 bin kişilik olarak planlanan yeni stadyum, UEFA kriterlerine göre 22 bin kişi kapasitesine çıkarılınca süre uzadı...



Başkent futboluna nefes aldıracak Eryaman Stadyumu’nda çalışmalar hızlandı. Spor kamuoyunda tartışmalara neden olan stadyum için özellikle vaktinde bitmediği eleştirileri yapılıyor.



Ciddi değişim yaşandı

Eryaman Stadyumu için önce 18 bin kişi kapasiteli, UEFA kriterlerine uymayan ve kırmızı-beyaz koltukların olacağı bir proje hazırlandı. Ancak varılan son kararla stadyumda ciddi değişikliklere gidildi.

Her şeyden önce 18 bin kişilik stat kapasitesinin 22 bine çıkarılması mimaride mecburi değişikliğe neden oldu. UEFA standartalrına uygunluk getirilmesi de hem kullanılan malzeme hem de sürece etki etti. Koltukların kırmızı-beyaz olarak hazırlanmaya başlanmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın, renklerin sarı-lacivert olacağını söylemesiyle o konuda da mecburi bir değişime gidildi. Zemin için düşünülen normal çim ise hibrit çime dönüştü. 33 olan loca sayısı 54’e çıkarıldı. Isıtmalar yalnızca localar için değil tüm tribünler için yapılmaya başlandı. Elektrik ve mekanik konularda da zorunlu bir değişime gidildi. Özellikle bu noktada UEFA standartlarına yükselen projede tüm kamera ve kullanılacak kablolarda da yeni siparişler verildi. İnşaatın uzamasındaki en büyük etkenlerden biri de çatı konusu oldu. Önce membran olarak düşünülen çatı, kenet çatıya dönüştürülünce süreçte zorunlu olarak ileri bir tarihe ertelenmiş oldu.